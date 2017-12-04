Банк МФК установил лимит кредитного риска на ГК «Хаммер»

АО АКБ «Международный финансовый клуб» (Далее — Банк МФК) установил лимит кредитного риска на ГК «Хаммер» —крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Карачаево-Черкесской Республики Северо-Кавказского Федерального округа.

Пятигорский филиал Банка МФК сотрудничает с ООО Фирма «Хаммер» с 2015 года. Сотрудничество началось с финансирования проекта по строительству селекционно-семеноводческого центра для производства семян зерновых и масличных культур, а также оптово-распределительного (логистического) центра для хранения зерна и овощей. Данный проект был успешно реализован фирмой «Хаммер» за счет кредитных средств Банка МФК.

Сегодня комплекс вышел на эксплуатационную стадию и является одним из самых современных и крупнейших заводов по производству семян в Северо-Кавказском Федеральном округе, значимым сельскохозяйственным объектом региона, направленным на выполнение программы импортозамещения.

«Сотрудничество Банка МФК с фирмой „Хаммер“ не ограничивается только инвестиционным проектом и кредитованием Группы компаний на текущие сезонные работы, оно также включает расчетно-кассовое обслуживание, привлечение свободных ресурсов предприятия на краткосрочные депозиты в Банке МФК. Взаимодействие представляет собой яркий пример эффективной синергии бизнеса и кредитного института, в основе которой лежит развитие сельского хозяйства», —отметил директор Пятигорского филиала Банка МФК Юрий Ходжаев.