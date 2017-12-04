Сбербанк провёл конференцию для представителей финансовых институтов

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, провёл конференцию «Финансовые институты: инновации в отрасли». В мероприятии приняли участие руководители финансовых институтов, являющихся клиентами Сбербанка. На конференции выступили старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев и член Правления Сбербанка, старший вице-президент Сбербанка, соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Среди спикеров были также представители Банка России, ВЭБа, АКРА, Ассоциации «Россия», Fitch Ratings, крупнейших банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Участники мероприятия, число которых составило около 200 профессионалов финансового отрасли, обсудили прогнозы и перспективы банковой отрасли, технологические тренды и динамику их развития. Сбербанк представил свои инновационные платформы Sberbank FinLine и Sberbank Markets, новые инвестиционные продукты, услуги брокериджа.

«За последние 10 лет инвестиции банковского сектора в IT в России увеличились в 8 раз и составили почти 200 млрд руб. в 2017 году, — подчеркнул во вступительной речи Игорь Буланцев. — Мы разрабатываем не просто IT-продукты, а строим экосистему, которая обеспечит оптимальные бизнес-решения для наших клиентов и позволит комфортно взаимодействовать с нашими партнёрами».

«В фокусе обсуждения макроэкономической панели было снижение инфляции и значение этого феномена для российской экономики, — отметил Александр Базаров. — Спикеры сошлись во мнении, что экономика переключилась на режим низкой инфляции. Побочным эффектом снижения инфляции в настоящий момент является достаточно высокий уровень реальных процентных ставок. Разгорелась увлекательная дискуссия, в которой спикеры приводили аргументы в пользу более интенсивного снижения ключевой ставки, а представитель ЦБ приводил свои доводы в защиту сдержанной политики».

Темами других сессий и круглых столов стали рейтинговая отрасль России, цифровой доступ к глобальным рынкам, текущие реалии банковской системы, вызовы для рынков страхования и коллективных инвестиций, новые технологические тренды, новые возможности платёжной системы Сбербанка.