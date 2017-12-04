«АктивКапитал Банк» открыл новые офисы в Москве и Бугуруслане

Реализуя планы по расширению филиальной сети, 1 декабря 2017 года «АктивКапитал Банк» открыл два новых офиса - ОО «Бугурусланский» в Оренбургской области и ДО «Большая Бронная» в Москве.

В этом году наиболее активно Банк наращивал свое присутствие в Москве, открыв 41 операционную кассу. Сегодня начал обслуживать клиентов новый дополнительный офис «Большая Бронная», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д.7. В этом офисе осуществляются открытие и ведение счетов юридических лиц, привлечение денежных средств юридических лиц на депозиты, открытие и ведение текущих счетов физических лиц, денежные переводы, валютно-обменные операции.

Также 1 декабря «АктивКапитал Банк» вышел в новый регион – в Бугуруслане открыт операционный офис, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. Он расположен по адресу: г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 84 / ул. Коммунистическая, д. 11.

Теперь сеть офисов обслуживания Банка представлена в 18 городах России.

«Расширение сети и повышение ее эффективности - одна из основных задач, реализация которой позволит диверсифицировать ресурсную базу, увеличить комиссионные доходы, привлечь новых клиентов», - отметил Председатель Правления ПАО «АК Банк» Григорий Оганесян.