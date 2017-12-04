Московский монетный двор отчеканил монеты по эксклюзивному дизайну Азиатско-Тихоокеанского банка

В рамках соглашения с АО «ГОЗНАК» Московский монетный двор отчеканил монеты по эксклюзивному дизайну Азиатско-Тихоокеанского банка.

В рамках программы по выпуску эксклюзивных монет были отчеканены первые две монеты - «Амурский тигр-17» и «Год Собаки-18». Тема и дизайн каждой были выбраны АТБ по итогам специально проведенного конкурса.

В монете «Амурский Тигр-17» отражена природа и архитектура Дальнего Востока. Помимо тигра, в цвете изображен цветущий багульник, а при создании изображения сопок использована новая технология – лазерное матирование. На аверсе монеты, опять же, с использованием лазерного матирования изображено известное в Благовещенске (Амурская область) здание бывших торговых рядов «Мавритания». Номинал монеты - 50 000 Kip (денежная единица Лаоса).

В монете «Год Собаки-18» в центре представлено цветное изображение взрослой собаки, которая удерживает футбольный мяч и щенка. Справа от собаки - рельефное изображение китайского иероглифа обозначающего собаку (Год Собаки). Номинал монеты – также 50 000 Kip.

Комментирует вице-президент по работе на финансовых рынках АТБ Дмитрий Зубков: «Наступающий 2018 год по восточному календарю является Годом Собаки. А еще все мы знаем, что в этом году в России будет проведён Чемпионат мира по футболу. Мы постарались объединить эти две темы в одной монете, и, кажется, нам это удалось. Проект монеты «Год Собаки-18» был представлен широкой публике в сентябре этого года АО «ГОЗНАК» на проходившей в Москве международной конференции и выставке монет COINS-2017, где она получила положительную оценку международного нумизматического сообщества. Надеемся, что эксклюзивный дизайн понравится не только профессиональному сообществу, но и нашим клиентам, а также всем ценителям авторских предметов из лимитированных серий».

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 19 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

По данным на 01.04.2017 по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.08.2017 года собственный капитал АТБ составляет 12,5 млрд рублей, чистые активы - 134,4 млрд рублей. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций No1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.

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