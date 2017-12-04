Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в Иркутской области

3 декабря в Усть-Куте произошел взрыв газового баллона в одном из жилых многоквартирных домов. По предварительным данным, это случилось во время монтажа натяжного потолка.

Сообщается об одном погибшем и шестерых раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, сейчас они находятся в отделении реанимации Усть-Кутской районной больницы. Как только состояние пациентов стабилизируется, их доставят из Усть-Кута в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3 на вертолете Ми8-АМТ. Во время полета при необходимости пострадавшим будет оказан полный объем медицинской помощи.

На месте ЧП в круглосуточном режиме идут работы по определению устойчивости конструкций здания и его безопасности для жильцов. Вертолёт МЧС России доставил из Иркутска в Усть-Кут оперативную группу Главного управления МЧС России по Иркутской области, представителей правительства области и спасателей областной пожарно-спасательной службы, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время отопление пострадавшего подъезда приостановлено, во избежание размораживания системы отопления трубы перекрыты, в подъезде вставлены окна и двери. Жильцам настоятельно рекомендовано временно покинуть квартиры, перебраться в гостиницу. Сотрудники полиции осуществляют охрану квартир. Однако соглашаются на эвакуацию далеко не все. Администрация города предприняла все меры для жизнеобеспечения жильцов соседних подъездов.