«Разве такое бывает»?! Парикмахер из Братска выиграла квартиру, купив мыло и шампиньоны в «Слате»

Сеть супермаркетов разыграла между своими покупателями квартиру. По условиям конкурса, нужно было купить 3 товара, участвующих в акции, заполнить чек и скинуть его в специальный короб. Розыгрыш проходил в прямом эфире программы «Утренний коктейль» на СТС.

Всего в лотерее участвовало 50 тысяч чеков. Сначала ведущие разыграли поощрительные призы: смартфон, телевизор, планшет, годовой абонемент в сеть фитнес-центров и другие. Затем перешли к розыгрышу однокомнатной квартиры. Счастливый чек принадлежал парикмахеру из Братска Ирине Банщиковой.

«Разве такое бывает?!» - первый вопрос, который победительница задала в телефонном разговоре всем собравшимся в студии «Утреннего коктейля». Оказывается, бывает, а победу братчанке принесла покупка шампиньонов и трех кусков мыла.

Ссылка список победителей опубликован на официальном сайте «Слаты»

Справка:

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока.

Образована в 2002 году.

Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.