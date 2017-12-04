Долгосрочный рейтинг Иркутской области повышен до уровня «BB+»

Аналитиками международного рейтингового агентства Standard & Poor’s 1 декабря 2017 года повышен кредитный рейтинг Иркутской области до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации «ВВ+», прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». Об этом сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова.

Установленный для Иркутской области уровень является максимально возможным в Российской Федерации, так как, по мнению аналитиков рейтингового агентства, ни одному из российских региональных и местных органов власти не может быть присвоен рейтинг выше суверенного.

Согласно официальному пресс-релизу агентства, повышение кредитного рейтинга обусловлено высокими финансовыми показателями, продемонстрированными Иркутской областью за 2016 год и девять месяцев 2017 года, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, что продемонстрированный по итогам 2016 года рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (+27%) стал пятым по величине значением среди субъектов Российской Федерации и, несмотря на изменения с начала года бюджетного и налогового законодательства, предусматривающие сокращение нормативов зачисления отдельных налоговых доходов, сохранил свою положительную динамику в 2017 году.

Повышению кредитного рейтинга также способствовали невысокий объем государственного долга Иркутской области и расходов на его обслуживание, а также позитивные показатели ликвидности бюджета Иркутской области.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков о том, что высокие темпы роста экономики региона продолжат способствовать увеличению поступлений налоговых доходов, вместе с тем Правительство Иркутской области будет придерживаться взвешенной политики в отношении расходов, демонстрируя умеренный дефицит регионального бюджета.

Аналитики также отметили, что качество управления долгом и ликвидностью в регионе продолжает повышаться. В настоящее время область использует среднесрочные заимствования (бюджетные кредиты и облигации) и поддерживает достаточный объем кредитных линий в течение финансового года.