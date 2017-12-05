Когда зарплаты не хватает на основные траты?

Несмотря на разницу в вознаграждении, число тех, кому зарплаты хватает на основные траты, остается примерно одинаковым. Такая картина наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Иркутске. В этих городах число таких работников колеблется от 26% до 23%.





При этом, как только уровень вознаграждения приближается к 30 000 рублей или становится ниже, зарплаты явно начинает не хватать. Например, в Барнауле число тех, кому вознаграждения хватает на основные траты, всего 11%, Омске- 18%, Кузбассе – 17%, выясилла Служба исследований сайта HeadHunter.



«Часто более высокие зарплаты становятся основным мотивом для переезда. Другое дело, что не все помнят, что в большом городе и ежедневные траты больше, на тот же транспорт или автомобиль. В данном исследовании, мы специально сравнили вознаграждение в не только сибирских городах, чтобы выяснить, действительно ли уровень зарплат мало влияет на уровень жизни, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – В результате, получилось, что вознаграждение может быть на порядок выше, а доля тех, кому хватает на жизнь, остается примерно одинаковой.



Конечно, большое влияние оказывает уровень жизни в городе, его размеры, когда на дорогу и питание уходить явно будет больше. Вот в Иркутске и Красноярске зарплаты участников опроса примерно одинаковые, а вот в последнем уже меньше тех, кому зарплаты хватает на основные траты.

Исключением в нашем рейтинге стал Томск, где вознаграждение у респондентов выше 30 000 рублей, а хватает его только 12%».



Кроме зарплат, в ходе исследования была рассмотрена динамика желающих переехать в другой город. Оказалось, что по всех крупнейших городах Сибири число мобильных соискателей, по сравнению с прошлым годом, несколько снизилось. При этом, лидерство по-прежнему остается за Омском и Томском. Меньше всего таких соискателей в Красноярске и Новосибирске.