В Иркутске начали украшать ёлку на Сквере Кирова

Сегодня, 4 декабря, в Иркутске приступили к украшению главной городской ёлки. Работы продлятся около двух недель. По словам начальника управления культуры администрации Виталия Барышникова, сейчас по разработанным эскизам специалисты изготавливают новый декор.

Всего будет сделано 17 элементов для иллюминационного ограждения вокруг новогодней ели, 42 игрушки-звезды и главная звезда диаметром в три метра.

«В этом году главная городская ёлка преобразится, у неё уже заменена вся хвоя, а это более четырех тысяч веток. Сейчас мастера заканчивают изготовление новых игрушек и главной звезды. Прежний бело-синий новогодний декор будет украшать другую городскую ёлку — на острове малый Конный». — прокомментировал Виталий Барышников: