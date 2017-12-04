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ВТБ получил право на финансирование Иркутской области

4 декабря 2017

Банк ВТБ стал победителем трех открытых аукционов на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по финансированию дефицита бюджета Иркутской области, объявленных Министерством финансов области сроком на 1 год.

Кредитные средства в размере 6 млрд рублей будут направлены на покрытие временного дефицита денежных средств на едином счете областного бюджета в целях обеспечения своевременного финансирования первоочередных статей расходов бюджета Иркутской области, а также на поддержание социальной стабильности региона.

На текущий момент доходы бюджета Иркутской области на 2017 год составляют 126,2 млрд рублей, расходы - 134,6 млрд рублей, дефицит - 8,4 млрд рублей, или 6,2% от расходов.

Как отметила руководитель дирекции банка ВТБ в Иркутской области Александра Макарова: «Традиционно банк ВТБ уделяет особое внимание сотрудничеству с администрациями муниципальных образований и субъектов РФ в области финансирования расходов на социально значимые направления. Мы готовы принимать активное участие в жизни области, оказывая необходимую финансовую поддержку, которая будет способствовать социально-экономическому развитию региона».

Для справки:

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы  ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование»,  «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия  всех отраслей  экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.


/ СИА /
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