ВТБ получил право на финансирование Иркутской области

Банк ВТБ стал победителем трех открытых аукционов на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по финансированию дефицита бюджета Иркутской области, объявленных Министерством финансов области сроком на 1 год.

Кредитные средства в размере 6 млрд рублей будут направлены на покрытие временного дефицита денежных средств на едином счете областного бюджета в целях обеспечения своевременного финансирования первоочередных статей расходов бюджета Иркутской области, а также на поддержание социальной стабильности региона.

На текущий момент доходы бюджета Иркутской области на 2017 год составляют 126,2 млрд рублей, расходы - 134,6 млрд рублей, дефицит - 8,4 млрд рублей, или 6,2% от расходов.

Как отметила руководитель дирекции банка ВТБ в Иркутской области Александра Макарова: «Традиционно банк ВТБ уделяет особое внимание сотрудничеству с администрациями муниципальных образований и субъектов РФ в области финансирования расходов на социально значимые направления. Мы готовы принимать активное участие в жизни области, оказывая необходимую финансовую поддержку, которая будет способствовать социально-экономическому развитию региона».

Для справки:

Группу ВТБ в Иркутской области представляют более 40 точек продаж, в том числе офисы ВТБ, ВТБ 24 и «Почта Банка», представительства «ВТБ Страхование», «ВТБ Медицинское страхование», «ВТБ Регистратор» и «ВТБ Лизинг». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.