1,5 миллиона рублей отдал житель Бурятии иркутскому мошеннику

В конце октября 2017 года в отдел полиции №7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от жителя Улан-Удэ, ставшего, по его словам, жертвой преступления.

61-летний мужчина приехал в столицу Приангарья для того, чтобы купить автомобиль. Незадолго до этого он увидел в интернете предложение о продаже автомобиля «Лексус». Встретившись в Иркутске, стороны договорились о сделке. Житель соседней республики отдал иркутянину 1 500 000 рублей в качестве задатка, остальную сумму мужчины условились передать после оформления сделки.

Продавец иномарки в какой-то момент зашел в подъезд под предлогом того, чтобы взять из дома необходимые документы. Как выяснилось позднее, подъезд был сквозным и новый знакомый скрылся со сбережениями в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время к автомобилю подошёл другой человек и представился настоящим владельцем авто. После того, как житель Улан-Удэ понял, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Оперативникам удалось установить личность предполагаемого злоумышленника, который скрылся с деньгами заявителя. Задержать 25-летнего ранее неоднократно судимого иркутянина удалось в Новосибирской области, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде ареста.