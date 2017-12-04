Ради путёвки во Вьетнам житель Иркутской области погасил долг по аренде

Турпутевка во Вьетнам, подаренная на юбилей жителю Иркутской области, заставила его вспомнить о том, что из-за долга он ограничен в праве выезда за границу.

Всему виной – неисполнение судебного решения, согласно которому мужчина обязан выплатить задолженность по арендной плате в размере 55 тыс. рублей. Молодой человек в спешном порядке принял меры к частичному погашению задолженности и смог убедить взыскателя, собственника здания, отозвать исполнительный лист. На основании этого постановление об ограничении права выезда за рубеж было отменено, и гражданин Б. вылетел к друзьям, которые уже ждали его на побережье Южно-Китайского моря.

Похожая история произошла с иркутянином. По сообщению пресс-службы УФССП России по Иркутской области, причиной ограничения на выезд из страны стала невнимательность самого мужчины. Гражданин С. был ограничен в праве выезда за границу в связи с тем, что в течение последних месяцев не предоставлял судебному приставу платежных документов, подтверждающих периодические выплаты по алиментам, которые он исправно производил. Уже имея на руках билеты, он предоставил должностному лицу Управления квитанции об оплате. Также мужчина убедил взыскателя отозвать исполнительный лист. Ограничение права выезда за пределы РФ было снято, и гражданин С. вылетел в командировку в Нью-Йорк.