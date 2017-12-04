17 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Братске будет расселено только в 2018 году

17 тысяч квадратных метров для переселения граждан аварийного жилья в Братске будет сдано лишь в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко. Накануне вместе с депутатами Законодательного собрания региона представители регионального минстроя посетили Братск, осмотрели строительные площадки.

На территории муниципального образования в рамках реализации региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 – 2017 годах», аварийный жилищный фонд составляет 151,9 тыс. кв. м. Общее количество расселяемых жилых помещений - 4104, число жителей - 9772.

На данный момент переселено 6393 граждан, или 65 %, из общего объема расселено 96,5 тыс. кв. м, это 64% от планируемого. Не расселенными остаются 69,5 тыс. кв. м. Власти муниципалитета проводят работы по оформлению жилых помещений в собственность и заключению договоров с гражданами и их переселению. До конца года планируется построить еще свыше 34 тысяч квадратных метров жилья и ввести в эксплуатацию 12 домов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Сейчас уже совершенно очевидно, что до конца этого года ряд домов не будет построен – речь о 17 тысячах квадратных метров, которые начинал возводить застройщик «Стройспецгрупп». На него заведено уголовное дело. Муниципалитет заверял, что всё успеют, в том числе на совещании, которое проходило под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Но когда осталось меньше месяца до конца срока, все вынуждены констатировать – понадобиться еще несколько месяцев на завершение работ. На данный момент усилиями Правительства региона на объекты заведен другой подрядчик, дополнительно выделено финансирование, - пояснил Виктор Бровко.