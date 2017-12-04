На горнолыжном курорте «Гора Соболиная» состоялось праздничное открытие сезона 2017-2018

На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошло праздничное открытие сезона 2017-2018. В этом году организаторы мероприятия объявили сезон stories: всех гостей курорта призывали выкладывать как можно больше фото в Instagaram, снимать как можно больше stories и делиться своими эмоциями об отдыхе на горе Соболиной в соцсетях.

Началось открытие сезона с массового спуска, который побил рекорд прошлого года по количеству участников. В этом году со склона горы Соболиной спустилось более 400 человек, все они были с яркими желтыми шарами в честь сезона «эмоджи».

После спуска всех участников открытия ждало массовое селфи. Фото на память сделали возле ярко украшенной в стиле сезона сцены.

А после состоялся долгожданный розыгрыш годового абонемента на сезон 2017-2018. Счастливчиком оказался Спартак Куренков, опытный сноубордист и завсегдатай склонов горы Соболиной.

Помимо годового абонемента со сцены были разыграны ценные подарки от партнеров, в том числе сертификат на 10 000 рублей на покупку сноуборда и сертификат на 20 000 рублей на покупку унтов.

Также на «Горе Соболиной» была презентована ростовая кукла – плюшевый соболь. Все желающие на открытии могли сделать фото со зверьком, выложить его в Instagram. Победителя выбрали в конце мероприятия случайным образом и наградили сертификатом от «Горы Соболиной», который включает катание в выходной день, проживание и сауну в BaikalSKI Hostel, а также бесплатную парковку на курорте.

Всего праздничное открытие на «Горе Соболиной» посетили более 1500 человек.