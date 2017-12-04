«Байкальская ярмарка франшиз стала межрегиональной» (фоторепортаж)

Байкальская ярмарка франшиз во второй раз прошла в Иркутске. В течение двух дней иркутские франчайзеры и франчайзи, а также заинтересованные жители региона слушали лекции, делились опытом ведения бизнеса, участвовали в мастер-классах и семинарах, учились работать с франшизами. О том, как прошло мероприятие, рассказала Ирина Нижник, руководитель Центра поддержки предпринимательства Иркутской области.

– Плюсы нынешней ярмарки – это конкретика и заключенные контракты. Мы, как организаторы, ставили, во-первых, задачу расширить возможности регионального бизнеса по приобретению франшиз федерального значения. Во-вторых, мы стремились помочь региональным франшизам продвинуться на федеральный уровень. «Янта», «Белореченское», «Хрустальный», «Сарма» и другие имеют большой потенциал к тиражированию. И в-третьих, нам хотелось познакомить бизнес-сообщество региона с лидерами рынка франчайзинга.

На этот раз ярмарка франшиз стала межрегиональной: нам удалось привлечь на ярмарку бизнесменов из Бурятии, Читы, Тывы, Красноярска.

Фото: А Фёдоров

В конце мая, на базе Российской ассоциации франчайзинга в Москве будет проходить масштабное мероприятие с участием большого количества стран. Мы планируем представить региональные франшизы на данном мероприятии, чтобы продвинуть их на международный уровень.

Опыт «Хрустального», по франшизе которого проектируется коттеджный поселок в Астане (Казахстан) говорит, что нам это по силам.

Мы увидели на 2-й ярмарке франшиз, что востребованность мероприятия действительно усилилась. Другие регионы заинтересованы встраиваться в эти процессы. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что ярмарка станет традиционной, вскоре мы определим периодичность.