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«Байкальская ярмарка франшиз стала межрегиональной» (фоторепортаж)

4 декабря 2017

Байкальская ярмарка франшиз во второй раз прошла в Иркутске. В течение двух дней иркутские франчайзеры и франчайзи, а также заинтересованные жители региона слушали лекции, делились опытом ведения бизнеса, участвовали в мастер-классах и семинарах, учились работать с франшизами. О том, как прошло мероприятие, рассказала Ирина Нижник, руководитель Центра поддержки предпринимательства Иркутской области.

– Плюсы нынешней ярмарки – это конкретика и заключенные контракты. Мы, как организаторы,  ставили, во-первых, задачу расширить возможности регионального бизнеса по приобретению франшиз федерального значения. Во-вторых, мы стремились помочь региональным франшизам продвинуться на федеральный уровень. «Янта», «Белореченское», «Хрустальный», «Сарма» и другие имеют большой потенциал к тиражированию. И в-третьих, нам хотелось познакомить бизнес-сообщество региона с лидерами рынка франчайзинга. 

На этот раз ярмарка франшиз стала межрегиональной: нам удалось привлечь на ярмарку бизнесменов из Бурятии, Читы, Тывы, Красноярска. 

<p>Фото: А Фёдоров</p>

Фото: А Фёдоров


В конце мая, на базе  Российской ассоциации франчайзинга в Москве будет проходить масштабное мероприятие с участием  большого количества стран. Мы планируем представить региональные франшизы на данном мероприятии, чтобы продвинуть их на международный уровень. 

Опыт «Хрустального», по франшизе которого проектируется коттеджный поселок в Астане (Казахстан) говорит, что нам  это по силам.

Мы увидели на 2-й ярмарке франшиз, что востребованность мероприятия действительно усилилась. Другие регионы заинтересованы встраиваться в эти процессы. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что ярмарка станет традиционной, вскоре мы определим периодичность. 

<p>Фото: А Фёдоров</p>

Фото: А Фёдоров


<p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>фото</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>фото</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p> <p>Фото: А Фёдоров</p>
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