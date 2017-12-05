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«Конверсию можно оценивать только после выставки». Московский франчайзер о II Байкальской ярмарке франшиз

5 декабря 2017

II Байкальская ярмарка франшиз получила в этом году межрегиональный статус. Участие в ней принимали не только местные франчайзеры и франчайзи, но и представители других регионов, в том числе и столичного. Мнением о мероприятии поделился москвич Дмитрий Шалов, директор по развитию франчайзинга «РОСИНТЕР Ресторанс» (бренды IL Патио, Шикари, Costa coffee).

<p>Дмитрий Шалов, директор по развитию франчайзинга «РОСИНТЕР Ресторанс» (бренды IL Патио, Шикари, Costa coffee).<br /> Фото: А. Фёдоров</p>

Дмитрий Шалов, директор по развитию франчайзинга «РОСИНТЕР Ресторанс» (бренды IL Патио, Шикари, Costa coffee).
Фото: А. Фёдоров

– Я был на многих выставках, поэтому могу сравнивать. Все понравилось, уровень высокий, профессионализм высокий. Качественная достаточно организация. Случайных людей мало, публика, заинтересованная во франчайзинге, задают правильные вопросы.

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Конечно, конверсию можно оценивать только после выставки. Но таких потенциальных переговоров я провел около десяти. За один день к нам подошло 50 человек. При этом надо учитывать, что у нас – высокоинвестиционный продукт, в который необходимы инвестиции до 20 млн рублей, а здесь мне показалось, что больше представлен малый бизнес, у которого востребованы продукты с малой инвестиционной емкостью.

Справка:
2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. В рамках данного мероприятия состоялись деловой форум и выставка ведущих франшиз. Выставка организована Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддерржке Министерства экономического развития Иркутской области и Российской Ассоциации Франчайзинга.


<p>Дмитрий Шалов, директор по развитию франчайзинга «РОСИНТЕР Ресторанс» (бренды IL Патио, Шикари, Costa coffee).<br /> Фото: А. Фёдоров</p>
/ СИА /
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