«Конверсию можно оценивать только после выставки». Московский франчайзер о II Байкальской ярмарке франшиз

II Байкальская ярмарка франшиз получила в этом году межрегиональный статус. Участие в ней принимали не только местные франчайзеры и франчайзи, но и представители других регионов, в том числе и столичного. Мнением о мероприятии поделился москвич Дмитрий Шалов, директор по развитию франчайзинга «РОСИНТЕР Ресторанс» (бренды IL Патио, Шикари, Costa coffee).

Дмитрий Шалов, директор по развитию франчайзинга «РОСИНТЕР Ресторанс» (бренды IL Патио, Шикари, Costa coffee).

Фото: А. Фёдоров

– Я был на многих выставках, поэтому могу сравнивать. Все понравилось, уровень высокий, профессионализм высокий. Качественная достаточно организация. Случайных людей мало, публика, заинтересованная во франчайзинге, задают правильные вопросы.

Конечно, конверсию можно оценивать только после выставки. Но таких потенциальных переговоров я провел около десяти. За один день к нам подошло 50 человек. При этом надо учитывать, что у нас – высокоинвестиционный продукт, в который необходимы инвестиции до 20 млн рублей, а здесь мне показалось, что больше представлен малый бизнес, у которого востребованы продукты с малой инвестиционной емкостью.

Справка:

2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. В рамках данного мероприятия состоялись деловой форум и выставка ведущих франшиз. Выставка организована Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддерржке Министерства экономического развития Иркутской области и Российской Ассоциации Франчайзинга.