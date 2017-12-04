Покупатели готовятся к штурму $14500 за биткоин

В среду, 29 ноября, курс биткоина превысил отметку в $11 тыс. После обновления исторического максимума и повышения волатильности, на рынке началась фиксация прибыли. В течение пяти часов биткоин подешевел к доллару на 21%, до $9 тыс. После неудавшегося отката, нисходящая коррекция усилилась. Она составила около 76% от роста с $7871 до $11441 и 43% от $5400 до $11441.

На уровне $8821 покупатели налетели на подешевевший биткоин, как на горячие пирожки. На фоне ажиотажного спроса, цена восстановилась на 14,5%, до $10099 в течение нескольких часов. В воскресенье покупатели почти полностью отыграли потери. На момент написания обзора на бирже Bitfinex биткоин стоит $11538.

После завершения коррекции трейдеры и инвесторы вновь рассчитывают целевые уровни. Я с вами поделюсь своими расчётами. Перед вами двенадцатичасовой график. На нем два восходящих канала и две трендовых линии. Полагаю, что восходящее движение будет схожим с ростом от минимума $5400 (12 ноября). Не исключаю, что максимум будет обновлён в ближайшие дни, а вот ралли ожидаю после 8 декабря.

Укрепление биткоина прекратилось на ста процентах от восходящего движения с $5400 до $8380. Расчет такой: $8380 – $5400=$2980+$8380=$11360 (погрешность составила 0,7%). Если от этой волны взять следующий фибо-уровень 161,8%, то проявляется уровень $13201.

Так как нисходящая коррекция завершилась на уровне $8821, то для расчета новых целей использовал её ценовой диапазон ($2620) и коэффициенты 27,2% и 61,8%. По ним получились уровни $12153 и $13060 соответственно.

Трендовая линия TR1 проведена через минимумы $5400 и $8821. Приложив параллельную линию к вершине $11441, получили канал «B-B». После прорыва сопротивления верхняя линия канала выступит сопротивлением для покупателей на уровне $12153.

Если строить восходящий канал по вершинам $8040 и $11441, а затем приложить параллельную линию к $8821, то получим канал «B-B». Этот канал на случай, если скорость роста курса биткоина повысится или останется на прежнем уровне ($330 в день). Так что ближайшие целевые уровни $12153 и зона $13060- $13201. Чем дольше цена консолидируется под $11441, тем сильнее будет восходящее движение.

Владислав Антонов, аналитик Альпари