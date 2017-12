Команды из Иркутской области завоевали большинство призовых мест на главном сибирском фестивале робототехники «РобоСиб-2017»

Школьники из Иркутской области завоевали большинство призовых мест на главном сибирском фестивале робототехники «РобоСиб-2017», который прошел в Иркутске с 30 ноября по 1 декабря. За победу в 10 направлениях боролись 195 команд. Впервые в фестивале приняли участие команды из Санкт-Петербурга и Самары.. Главный сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017» проводится компанией En+ Group и Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело».

В основных направлениях «РобоСиба-2017» — FIRST Lego League (FLL), Hello, Robot! Lego, FIRST Tech Challenge (FTC), «РобоКарусель», Autonet — 7 из 9 первых мест заняли команды из городов Иркутской области. В направлении FLL «Игра» все призовые места получили команды из Красноярска – его абсолютным победителем стала команда с говорящим названием Winners. Также среди 54 команд, занявших призовые места, оказались участники из Абакана, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Путевки на международный чемпионат FIRST получили команды Winners (БФПО Советского района г. Красноярск) и Future Engineers (средняя школа №149) из Красноярска. На открытое первенство FIRST Russia также едут две красноярские команды: в направлении FLL — команда Siberian Hearts (средняя школа №149), в направлении FTC — команда Future Engineers.

В направлении Hello, Robot! Lego соревновались школьники, которые познакомились с робототехникой совсем недавно. Роботы участников самостоятельно перевозили грузы и чертили линии по заданным траекториям. Лучший робот-перевозчик получился у команды «Ям-03» (станция юных техников) из Ангарска (Иркутская область), а команда «Изобретатели» (Карлукская средняя школа) из поселка Карлук (Иркутская область) взяла первое место за своего робота-чертежника. В направлении Hello, Robot! Open в возрастной группе «Шорт-трек» с 3 по 5 класс победу одержала команда «Рик+» (гимназия №1 им. А. А. Иноземцева) из Братска (Иркутская область). Весной ребята поедут защищать честь региона на Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2018».

В направлении «РобоКарусель» школьники решили задачи первого этапа олимпиады по физике и научили своих роботов играть в боулинг, робосквош и считать цилиндры определенных цветов. Первое место в младшей группе «РобоКарусели» заняла команда «Снежный Барс» (средняя школа №18) из Братска (Иркутская область), в старшей группе победила команда «Exact calculation» (лицей ИГУ) из Иркутска.

Самые творческие работы получились у ребят из 26 команд, которые победили в таких направлениях, как «Энергетика. Инженерный проект» и Junior FIRST Lego League (Jr. FLL). В этом году дети в рамках Jr. FLL изучали проблемы, связанные с водными ресурсами. Школьники подготовили красочные презентации своих исследований на тему гидродинамики и разработали роботов, которые смогут оптимизировать доставку и очистку воды.

В рамках направления «Энергетика. Инженерный проект» дети впервые попробовали себя в роли настоящих инженеров и спроектировали батискаф-сканер, квадрокоптер и бульдозер, которые в перспективе смогут механизировать и облегчить работу на угольных предприятиях. Работа над лучшими проектами будет продолжаться, и ребята получат шанс по-настоящему реализовать свои разработки на производстве.