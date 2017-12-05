«Нам понравилось, что в этом году на ярмарку приехали предприниматели из Бурятии». Ольга Андреева, «Янта», о II Байкальской Ярмарке франшиз

Ольга Андреева, заместитель начальника по региональному развитию фирменной франчайзинговой сети ГП «Янта», рассказала о сильных и слабых сторонах II Байкальской Ярмарки франшиз, а также сравнила мероприятие с прошлогодним.

Ольга Андреева, «Янта».

Фото: А.Фёдоров

– В этом году мне понравилась организация: всё было продуманнее. Организаторы взяли на себя оформление стендов, поэтому все было в едином стиле. В прошлом году было разрозненно, представляли себя сами, кто во что горазд.

Из минусов я бы отметила дни проведения мероприятия – субботу и воскресенье, во второй день было не много народа. На мой взгляд, удачнее было бы провести Ярмарку в пятницу и субботу.

Нам понравилось, что в этом году на ярмарке было гораздо больше посетителей и участников. Приехали предприниматели из Бурятии, а нам это очень интересно. В прошлом году были только иркутяне.

Обычно тот, кто поверхностно интересуется, берет брошюрку и идёт дальше. Те, кто реально заинтересовался, расспрашивают детали, рассказывают, какие у них помещения по квадратуре, подойдет ли оно, интересуются рентабельностью. Таких людей в этом году было достаточно много. К нам подошло не менее 15 человек, которые задавали детальные вопросы.

Справка:

2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. В рамках данного мероприятия состоялись деловой форум и выставка ведущих франшиз. Выставка организована Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддерржке Министерства экономического развития Иркутской области и Российской Ассоциации Франчайзинга.