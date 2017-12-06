«На поиск нового можно потратить время в выходные». Алексей Бодрик о II Байкальской ярмарке франшиз

Во II Байкальской ярмарке франшиз участвовали не только «ветераны» первого мероприятия, такие как «Янта» или «Белореченское», но и новички. О своём опыте участия в Ярмарке рассказал представитель компании «Сарма», Алексей Бодрик.

фото А.Федорова

– Мы впервые участвовали в Ярмарке. Первый день был более активным, было больше посетителей, мы получили больше контактов. День явно прошел не зря (смеётся). Много людей подходило, много было общения. Позже увидим, какая будет отдача. Во второй день встреч было меньше.

Очень хорошо, что ярмарка проходит в выходные, потому что в будни бизнес занят текущими делами, а на поиск нового можно потратить время в выходные.

В Иркутской области у нас собственная сеть, поэтому, прежде всего, мы заинтересованы в активном продвижении за пределы региона. Этот процесс идет достаточно успешно, сейчас у нас более 30 точек. Франшиза представлена на Урале, Дальнем Востоке, в Нижнем Тагиле, Бурятии, и Красноярском крае.

фото А.Федорова

Справка:

2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. В рамках данного мероприятия состоялись деловой форум и выставка ведущих франшиз. Выставка организована Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддерржке Министерства экономического развития Иркутской области и Российской Ассоциации Франчайзинга.