Определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации 29 километров дороги на Ольхоне

Определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации объекта «Реконструкция автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке 124 – 153 км в Ольхонском районе Иркутской области». Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

В результате электронного аукциона победителем определено обществом с ограниченной ответственностью «РегионПроект». Стоимость контракта, заключенного до 2019 года, составила около 14 млн рублей.

Проектировщику необходимо разработать программу инженерных изысканий, а также выполнить необходимые инженерно-геодезические, поисково-разведочные работы и инженерно-геологические изыскания грунта для устройства земляного полотна, для укрепительных работ и устройства дорожной одежды, гидрометеорологические и экологические изыскания, полностью разработать проект реконструкции участка с 124 по 153 км, в том числе водопропускные трубы, мосты, площадки отдыха.

После реконструкции 29 километров дорога на указанном участке должна соответствовать IV технической категории, расчетная скорость на проектируемом участке – 80 км/час, число полос движения – две, ширина земляного полотна – 10 м, ширина проезжей части – 6 м. Тип дорожной одежды – капитальный с усовершенствованным покрытием. Срок окончания выполнения работ в несколько этапов - до июля 2019 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.