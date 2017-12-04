Объявлен телефон горячей линии в Усть-Куте по вопросу оказания помощи пострадавшим в результате взрыва газа

В Усть-Куте продолжает работу горячая линия по вопросу оказания помощи пострадавшим в результате хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Звонки принимаются по телефону 8(39565) 56101.

По уточненным данным министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и администрации муниципального образования «город Усть-Кут», во втором подъезде пострадавшего дома было прописано 34 человека, среди которых семь детей и двое пожилых, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Пострадавшие жители приняли решение разместиться у родственников, поэтому необходимости в организации пунктов временного размещения нет. Было обращение от жительницы по организации питания для шестимесячного ребенка и обеспечению его предметами первой необходимости. Этот вопрос полностью решен, - сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Пострадавшим оказана психологическая помощь. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

- При необходимости Правительство региона и муниципальное образование окажут помощь родственникам погибшего в организации похоронных мероприятий, - сказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По результатам заседания рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области АО «Иркутскоблгаз» совместно с Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рекомендовано провести повторную целевую проверку газового оборудования в многоквартирных жилых домах, в том числе индивидуальных газобаллонных установок, зарегистрированных в частных жилых домах на территории Иркутской области.