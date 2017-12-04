Новые сани получила областная спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске

Партию спортивных саней (78 штук) латвийского производства получила областная спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске. Инвентарь приобретен за счет субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

- Впервые за долгие годы спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске получила такую большую партию саней. Для школы приобретены разные сани – от детских на 8 килограммов до юниорских. Из федерального бюджета на эти цели потрачено 5 млн 315 тысяч рублей, из областного бюджета – более 495 тысяч рублей, - рассказал Илья Резник.

Всего в областную спортивную школу олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске поступило 10 одноместных женских, 25 детских, 40 юниорских и трое двухместных юниорских саней. Все спортивные сани соответствуют правилам международной федерации санного сорта (FIL).

Напомним, в 2017 году Иркутская область впервые получила субсидию из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» в размере 32,2 млн рублей на закупку оборудования и инвентаря для общефизической и специальной физической подготовки спортсменов для муниципальных и областных школ олимпийского резерва. Софинансирование из областного бюджета составило 3 млн рублей.

Оборудование закуплено для двух областных школ олимпийского резерва - Александра Зубкова в Братске и «Олимпиец» в Иркутске, а также для двух муниципальных учреждений – специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» в Ангарске и СДЮШОР Братска, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как отметил министр спорта области, все оборудование для специальной физической подготовки в спортивные школы полностью поступило.

- В настоящее время завершается поставка оборудования для общефизической подготовки в две муниципальные школы и областную школу олимпийского резерва «Олимпиец», - отметил Илья Резник.