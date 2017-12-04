В Усть-Куте приступили к оценке состояния конструкций здания, в котором в воскресенье произошел хлопок бытового газа

В Усть-Кут прибыли технические специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и предприятия «Иркут-инвест», которые проведут оценку здания, где произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Заместитель министра напомнил, что на месте происшествия работает межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, министерства строительства, дорожного хозяйства, министерства социальной защиты, опеки и попечительства региона, службы строительного надзора, управления ГО и ЧС, и ГУ МЧС России в Иркутской области.

– Одним из основных направлений деятельности предприятия «Иркут-Инвест» является инженерное обследование зданий и сооружений, оценка технического состояния строительных конструкций, их ремонтопригодности, разработка рекомендаций по их ремонту, усилению или замене, – сообщил Сергей Малинкин.

Также заместитель министра сказал, что достигнута договоренность со структурами МЧС, которые предоставят для обследования дома, пострадавшего в результате газового хлопка, мобильный диагностический комплекс «Струна» вместе со специалистами и в короткий срок проверят устойчивость здания.

Напомним, что 3 декабря в городе Усть-Куте произошел хлопок бытового газа в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия один человек погиб, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами квартир второго подъезда, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.