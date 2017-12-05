Техника Дорожной службы работает в усиленном режиме в Иркутской области

Из-за продолжительного снегопада, который длится в Иркутской области уже сутки, техника АО «Дорожная служба Иркутской области» работает в усиленном режиме.

На Александровский тракт две комбинированные дорожные машины вышли уже в полночь. На Байкальском тракте работают 4 КДМ с 2:30, на Качугском – 2 КДМ и погрузчик вышли в 5:30. На дороге «Мельничная Падь – Дорожный Строитель» работает 1 КДМ с 8 утра.

Федеральную трассу А331 «Вилюй» расчищают 4 КДМ Братского и 2 КДМ Тулунского филиалов ДСИО.

В настоящее время проезд по всех дорогам, за содержание которых несет ответственность АО «Дорожная служба Иркутской области», обеспечен, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.