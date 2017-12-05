10 баллов из 10. Сильный снегопад сковал Иркутск 10-балльными пробками утром 5 декабря

«Яндекс.Пробки» зафиксировали на дорогах Иркутска утром 5 декабря максимальные заторы – 10 баллов из 10.

По состоянию на 9:20 пользователи отметили на карте 10 дорожно-транспортных происшествий. Большинство крупных улиц и дорог Иркутска – «красные».

По данным сервиса, скорость движения транспорта на объездных Ново-Ленино и Университетский-Первомайский, Иннокентьевском мосту, плотине ГЭС, ул. Лермонтова, Мухиной, Байкальская и на кольце вокруг парка имени Парижской Коммуны составляет от трех до семи километров в час.