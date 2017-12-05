Спрос на поездки в Стамбул в ноябре-январе вырос в 2,6 раза

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал проданные билеты в Стамбул с вылетом в ноябре и декабре 2017 года, а также в январе 2018 года, и сравнил показатели с аналогичным периодом в прошлом году. Выяснилось, что спрос на поездки в Стамбул из городов России в ноябре-январе вырос в 2,6 раза. Рост связан с появлением новых рейсов в Турцию из городов России.

Самый большой рост спроса — более чем в 10 раз — показало направление Махачкала–Стамбул, откуда недавно начала летать турецкая авиакомпания AtlasGlobal. Ещё одно направление-рекордсмен — Самара–Стамбул. Благодаря рейсу от Pegasus Airlines это маршрут показал пятикратный рост спроса. Не так давно AtlasGlobal начала летать в турецкий город и из Краснодара, что также в 5 раз увеличило популярность этого направления.

Перелеты в Стамбул из Москвы стали востребованнее на 34% в сравнении с прошлым годом. Подобный повышенный спрос может быть связан также с тем, что с 1 декабря полеты из Москвы в Стамбул начинает авиакомпания «Победа».

Помимо этого, Стамбул является популярным пересадочным пунктом для многих пассажиров, летящих как в Азию и Африку, так и в Европу. Поэтому, когда в региональном аэропорту с небольшой маршрутной сетью появляется Стамбул, туристы начинают активно пользоваться новым маршрутом в том числе для путешествий по миру.