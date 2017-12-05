Московский «Экспериментаниум» извинился перед иркутским «Экспериментарием»

30 ноября руководитель иркутского музея «Экспериментарий» Константин Кравченко сообщил, что московская фирма, зарегистрировавшая аналогичный бренд, собирается подать в суд на иркутян. По мнению московской фирмы, использование названия не только нарушало их исключительные права на запатентованный товарный знак, но и приносит значительные коммерческие убытки ООО «Научный мир».

Для досудебного урегулирования возникшего конфликта москвичи потребовали от иркутского «Экпериментария» возместить обществу с ограниченной ответственностью «Научный мир» «полученные потери» в размере 1 миллиона рублей. И это при том, что иркутский музей занимательной науки «Экспериментарий» был создан еще в 2005 году – задолго до регистрации московской фирмой аналогичного товарного знака. Однако сейчас в ситуации удалось разобраться и руководство московского «Экспериментаниума» принесло свои извинения иркутскому музею.

Как рассказал генеральный директор ООО «Научный мир» Максим Самсоненко, летом 2016 года Музей занимательных наук «Экспериментаниум» столкнулся с попыткой рейдерского захвата товарных знаков № 462702, № 622700 и № 625369.

Судебный процесс длился более года, и руководство Музея было вынуждены прибегнуть к помощи профессиональной юридической фирмы, общая величина издержек по данному процессу составила более 1 миллиона рублей.

– По результату многочисленных судебных заседаний, нам удалось отстоять свои права на товарный знак, сообщил Максим Самсоненко. – По окончании судебного разбирательства юристам было дано задание предотвратить повторение такой ситуации, возместить понесенные судебные издержки и избежать неправомерного использования товарного знака По мнению московской фирмы, использование названия не только нарушает их исключительные права на запатентованный товарный знак, но и приносит значительные коммерческие убытки ООО «Научный мир». Для досудебного урегулирования возникшего конфликта москвичи потребовали от иркутского «Экпериментария» возместить обществу с ограниченной ответственностью «Научный мир» «полученные потери» в размере 1 миллиона рублей. Поскольку нам достоверно не известны все наименования проектов инициаторов рейдерского нападения, а есть основания предполагать, что их несколько, юристы разослали подобное письмо всем держателям сходных наименований. Иркутский музей «Экспериментарий» попал в указанный список ошибочно. Мы с уважением относимся к этому проекту, знаем его много лет и надеемся, что у нас общие цели в области популяризации науки, а нечистоплотное извлечение прибыли не входит в сферу наших интересов. Еще раз приносим свои искренние извинения музею «Экспериментарий».

Фото: 2do2go.ru