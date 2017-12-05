АО "Солид Банк" предлагает бесплатно протестировать услуги для участников ВЭД

С 1 декабря в АО «Солид Банк» стартовала Акция «Все на ВЭД!», в период действия которой, клиенты банка могут воспользоваться специальными тарифами.
Акция «Все на ВЭД!» направлена на НОВЫХ клиентов банка, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также действующих клиентов, которые ранее не обслуживались по направлению ВЭД в АО «Солид Банк».
По условиям акции бесплатно предоставляются следующие услуги:
• Открытие первого расчётного счета в валюте РФ и иностранной валюте;
• Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати;
• Изготовление и заверение Банком копий документов, необходимых для открытия расчетного счета;
• Подключение к системе iBank2;
• Ведение счета (в течение первых 3 месяцев);
• Оформление паспорта сделки.
А также предоставляются льготные тарифы на:
• Выполнение функций агента валютного контроля при проведении расчетов клиентами-резидентами с нерезидентами с оформлением паспорта сделки;
• Конвертация денежных средств в доллары США и ЕВРО.
Период проведения акции: с 1 декабря 2017 г. по 1 марта 2018 г. Успейте протестировать услуги для участников ВЭД на лучших условиях!
Все Условия Акции действуют для новых клиентов АО "Солид Банк". Специальные тарифы действуют для клиентов, обслуживающихся в АО "Солид Банк", но не пользовавшихся ранее услугами сопровождения ВЭД.
Подробнее об акции можно узнать по телефону 8-800-775-56-06, на сайте www.solidbank.ruи в офисах банка.
Новости
АО "Солид Банк" предлагает бесплатно протестировать услуги для участников ВЭД5 декабря 2017
С 1 декабря в АО «Солид Банк» стартовала Акция «Все на ВЭД!», в период действия которой, клиенты банка могут воспользоваться специальными тарифами.