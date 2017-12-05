АО "Солид Банк" предлагает бесплатно протестировать услуги для участников ВЭД

С 1 декабря в АО «Солид Банк» стартовала Акция «Все на ВЭД!», в период действия которой, клиенты банка могут воспользоваться специальными тарифами.



Акция «Все на ВЭД!» направлена на НОВЫХ клиентов банка, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также действующих клиентов, которые ранее не обслуживались по направлению ВЭД в АО «Солид Банк».



По условиям акции бесплатно предоставляются следующие услуги:



• Открытие первого расчётного счета в валюте РФ и иностранной валюте;

• Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати;

• Изготовление и заверение Банком копий документов, необходимых для открытия расчетного счета;

• Подключение к системе iBank2;

• Ведение счета (в течение первых 3 месяцев);

• Оформление паспорта сделки.



А также предоставляются льготные тарифы на:



• Выполнение функций агента валютного контроля при проведении расчетов клиентами-резидентами с нерезидентами с оформлением паспорта сделки;

• Конвертация денежных средств в доллары США и ЕВРО.



Период проведения акции: с 1 декабря 2017 г. по 1 марта 2018 г. Успейте протестировать услуги для участников ВЭД на лучших условиях!



Все Условия Акции действуют для новых клиентов АО "Солид Банк". Специальные тарифы действуют для клиентов, обслуживающихся в АО "Солид Банк", но не пользовавшихся ранее услугами сопровождения ВЭД.



Подробнее об акции можно узнать по телефону 8-800-775-56-06, на сайте www.solidbank.ruи в офисах банка.