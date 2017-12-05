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АО "Солид Банк" предлагает бесплатно протестировать услуги для участников ВЭД

5 декабря 2017

С 1 декабря в АО «Солид Банк» стартовала Акция «Все на ВЭД!», в период действия которой, клиенты банка могут воспользоваться специальными тарифами.

Акция «Все на ВЭД!» направлена на НОВЫХ клиентов банка, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также действующих клиентов, которые ранее не обслуживались по направлению ВЭД в АО «Солид Банк».

По условиям акции бесплатно предоставляются следующие услуги: 

• Открытие первого расчётного счета в валюте РФ и иностранной валюте;
• Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати;
• Изготовление и заверение Банком копий документов, необходимых для открытия расчетного счета;
• Подключение к системе iBank2;
• Ведение счета (в течение первых 3 месяцев);
• Оформление паспорта сделки.

А также предоставляются льготные тарифы на:

• Выполнение функций агента валютного контроля при проведении расчетов клиентами-резидентами с нерезидентами с оформлением паспорта сделки;
• Конвертация денежных средств в доллары США и ЕВРО.

Период проведения акции: с 1 декабря 2017 г. по 1 марта 2018 г. Успейте протестировать услуги для участников ВЭД на лучших условиях!

Все Условия Акции действуют для новых клиентов АО "Солид Банк". Специальные тарифы действуют для клиентов, обслуживающихся в  АО "Солид Банк", но не пользовавшихся ранее услугами сопровождения ВЭД.

Подробнее об акции можно узнать по телефону 8-800-775-56-06, на сайте www.solidbank.ruи в офисах банка.


/ СИА /
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