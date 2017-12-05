СКБ-банк открыл в Челябинске офис нового формата

4 декабря в центре Челябинска, на ул. Цвиллинга, 36 открылся обновленный операционный офис СКБ-банка нового формата.

Новый формат офиса – это, прежде всего, новые технологии: электронная очередь, зона 7х24, новый интернет-банк для физических и юридических лиц, принципиально новый мобильный банк.

Офис расположен в самом центре Челябинска, на перепутье основных транспортных развязок, что делает офис ещё более доступным для горожан.

Лёгкая, праздничная атмосфера, наличие зоны самообслуживания, зоны VIP-обслуживания могут удовлетворить запросы любой категории клиентов.

Новые технологии диктуют и новые подходы к привлечению и обслуживанию клиентов, заставляют меняться персонал офиса. Причём, не только в теории, но и на практике - все инструменты, предлагаемые клиентам, сотрудники офиса используют и сами в повседневной жизни.

Ждём вас в офисе нового формата «Челябинский», где вы сможете по достоинству оценить все преимущества современного банковского сервиса.