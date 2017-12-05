Бинбанк запустил вклад «Новогодний» со ставкой 8,3% годовых

Сезонный депозит открывается в рублях на 150 или 200 дней, минимальная сумма – 50 тыс. рублей. Процентная ставка 8,3% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада, ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет. Вклад «Новогодний» позволяет клиентам Бинбанка не только получить высокий доход, но и в случае необходимости досрочно без потери начисленных процентов снять сумму, не превышающую 20% от первоначального размера депозита. Выплата процентов происходит в конце срока.
Новости
Бинбанк запустил вклад «Новогодний» со ставкой 8,3% годовых5 декабря 2017
/ СИА /
АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.