Новости

Бинбанк запустил вклад «Новогодний» со ставкой 8,3% годовых

5 декабря 2017

Сезонный депозит открывается в рублях на 150 или 200 дней, минимальная сумма – 50 тыс. рублей. Процентная ставка 8,3% годовых является фиксированной на весь срок действия вклада. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада, ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет. Вклад «Новогодний» позволяет клиентам Бинбанка не только получить высокий доход, но и в случае необходимости досрочно без потери начисленных процентов снять  сумму, не превышающую 20% от первоначального размера депозита. Выплата процентов происходит в конце срока. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.50-8.00% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании