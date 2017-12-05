Журнал «УРАЛСИБ» стал призером международного конкурса «Медиалидер — 2017»

Журнал УРАЛСИБ получил награду международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер — 2017». Награда изданию была присуждена в номинации «Лучший корпоративный журнал».

Торжественная церемония награждения состоялась 1 декабря и прошла в рамках Международной практической конференции «Пресс-служба-2017: новые технологии PR-работы».

В 2017 году на конкурс, организатором которого стал специализированный журнал «Пресс-служба», было подано свыше 250 заявок от газет, журналов, digital-изданий, теле- и радиопрограмм, блогов, страниц и групп в соцсетях. Более 30 заявок от общего количества было подано на получение награды в номинации «Лучший корпоративный журнал».

Журнал «УРАЛСИБ» – деловое издание, ориентированное на сотрудников, клиентов и партнеров Банка. Цель журнала – информирование внутренней и внешней целевой аудитории о достижениях и перспективах развития Банка, а также актуальных трендах банковского бизнеса. Реализация данного проекта позволила создать эффективный канал коммуникации, который объединяет региональные филиалы Банка в единое информационное пространство.