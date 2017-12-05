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Банк МФК стал партнером Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты

5 декабря 2017

В конце ноября Представительство АО АКБ Банк «Международный финансовый клуб» в городе Новосибирске стало партнером Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. На сегодняшний день Палата объединяет боле 470 крупных, средних и малых предприятий и организаций города и предоставляет возможность участвовать в деловой жизни не только региона, но и страны.


/ СИА /
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