Банк «Российский капитал» после смены акционера поменяет название на ДОМ. РФ

30 ноября 2017 года утверждена обновленная стратегия Единого института развития в жилищной сфере. Актуализация стратегии развития обусловлена планируемой передачей 100% акций банка «Российский капитал» в уставный капитал АИЖК.

После смены акционера и прохождения всех необходимых процедур Банк, как и все Агентство, будет работать под брендом ДОМ. РФ. Банк будет развиваться как универсальный, но сфокусируется на ипотечном кредитовании и финансировании жилищного строительства. В рамках обновленной стратегии перед банком стоит цель войти в ТОП-3 к 2020 году по объемам выдачи ипотеки.

Как сообщалось ранее, 8 ноября 2017 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ о передаче 100% акций банка «Российский капитал» из казны Российской Федерации в АИЖК. Распоряжение принято на основании 415-ФЗ от 19 декабря 2016 г. «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».