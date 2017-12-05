ВТБ обеспечил банковское сопровождение строительства парка «Зарядье»

ВТБ предоставил услуги банковского сопровождения АО «Мосинжпроект» в рамках реализации проекта по строительству парка «Зарядье» в центре Москвы.

Для компании разработано индивидуальное решение на основе банковского сервиса «Расчетный центр клиента», позволяющее осуществлять мониторинг целевого использования средств для всех подрядчиков. При реализации проекта все расчеты компании проходили по специальным счетам, открытым АО «Мосинжпроект» и подрядчикам, а финансовый контроль осуществлялся специальным сервисом ВТБ - «Центром финансового контроля».

Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Мы давно сотрудничаем с компанией «Мосинжпроект», и при участии ВТБ были успешно реализованы многие проекты на территории Москвы. Наше решение призвано максимально упростить контроль над расчетами всех участников».

ДЛЯ СПРАВКИ:

АО «Мосинжпроект» – лидер на строительном рынке Москвы и крупнейший инжиниринговый холдинг России. В 2017 году «Мосинжпроект» вошел в сотню крупнейших компаний страны согласно двум рейтингам: RAEX-600 и РБК-500. Занял лидирующую позицию в секторе «Девеломпент и строительство» рейтинга РБК-500. А также вошел в ТОП-250 крупнейших строительных компаний мира в международном рейтинге «ENR’s 2017 TOP-250 Global Contractors». Компании присвоен рейтинг качества управления на уровне A+.gq – «Очень высокий уровень качества управления».

«Мосинжпроект» выступает оператором Программы развития московского метрополитена, участником программы развития транспортно-пересадочных узлов столицы, генеральным подрядчиком реконструкции стадиона «Лужники» и управляющей компанией по строительству парка «Зарядье», генеральным проектировщиком реконструкции вылетных магистралей и развязок, управляет девелоперскими проектами.