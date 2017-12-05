АО «БайкалИнвестБанк» стал участником сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы»

АО «БайкалИнвестБанк» стал участником сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».

Сеть пунктов обслуживания «Золотая Корона – Денежные переводы» насчитывает более 49 тысяч пунктов в 26 странах мира. Ключевыми преимуществами сервиса являются: мгновенность переводов, отсутствие привязки к определенному офису при получении денежных средств и отправление денег без открытия счета. Для осуществления перевода достаточно предъявить паспорт, указать данные получателя, страну и город получения.

Для клиентов Банка комиссия за перевод составляет от 0% (в зависимости от суммы, валюты перевода и выбранного направления).

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» доступен в офисах нашего Банка по адресам:



1. АО «БайкалИнвестБанк» (головной офис)

г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5



2. Дополнительный офис АО «БайкалИнвестБанк» в г. Ангарске

Иркутская область, г. Ангарск 7а мкр-н, д. 6, пом. 79



3. Дополнительный офис АО «БайкалИнвестБанк» в г.Шелехове

Иркутская область, г. Шелехов, 7 квартал, д. 1



4. Операционный офис «Улан-Удэ» АО «БайкалИнвестБанк»

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 32а



5. Филиал АО «БайкалИнвестБанк» в городе Москва

г. Москва, ул. Станиславского д 4, стр. 1



6. Операционный офис « Смоленск» Филиал АО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва

г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 16/7



Подробная информация по телефонам:



в Иркутске: +7 (3952) 25 88 00

в Москве: +7 (499) 968 94 23