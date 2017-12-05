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АО «БайкалИнвестБанк» стал участником сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы»

5 декабря 2017

АО «БайкалИнвестБанк» стал участником сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».

Сеть пунктов обслуживания «Золотая Корона – Денежные переводы» насчитывает более 49 тысяч пунктов в 26 странах мира. Ключевыми преимуществами сервиса являются:  мгновенность переводов, отсутствие привязки к определенному офису при получении денежных средств и отправление денег без открытия счета.  Для осуществления  перевода достаточно предъявить паспорт, указать данные получателя, страну и город получения.

Для клиентов Банка комиссия за перевод составляет от 0% (в зависимости от суммы, валюты перевода и выбранного направления).

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» доступен в офисах нашего Банка по адресам:

1.    АО «БайкалИнвестБанк» (головной офис)
                г. Иркутск,  ул. Октябрьской Революции, д.  5

2.     Дополнительный офис АО «БайкалИнвестБанк» в г. Ангарске 
                Иркутская область, г. Ангарск  7а мкр-н,  д. 6, пом. 79

3.     Дополнительный офис АО «БайкалИнвестБанк» в г.Шелехове
                 Иркутская область, г. Шелехов,  7 квартал,  д. 1

4.     Операционный офис «Улан-Удэ»  АО «БайкалИнвестБанк»
                 г. Улан-Удэ,  ул. Бабушкина,  д. 32а 

5.     Филиал АО «БайкалИнвестБанк» в городе Москва
                 г. Москва,  ул. Станиславского д 4,  стр. 1

6.    Операционный офис  « Смоленск»  Филиал  АО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва
                г. Смоленск,  ул. Б. Советская,  д. 16/7

Подробная информация по телефонам: 

в Иркутске: +7 (3952) 25 88 00  
в Москве:    +7 (499) 968 94 23


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