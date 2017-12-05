Бизнес-школа СКОЛКОВО и Альфа Private запускают программу повышения квалификации персональных банкиров

Финансовые советники Альфа Private, подразделения Альфа-Банка по работе с состоятельными клиентами, проходят программу повышения квалификации персональных банкиров бизнес-школы СКОЛКОВО.

21 ноября в бизнес-школе СКОЛКОВО стартовала единственная в своем роде программа повышения квалификации персональных банкиров, которая не имеет аналогов в мире. Слушателями первой такой программы стали 30 финансовых советников Альфа Private, которые прошли специальный внутренний отбор. Программу открыли ректор бизнес-школы СКОЛКОВО Марат Атнашев и руководитель блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева.

В своем приветствии, Марат Атнашев отметил важность программы «Будущий персональный банкир сегодня» и пожелал участникам интересного обучения: «Мы создаем программы для бизнеса в лице всей системы, но, в первую очередь, для каждого из вас. И очень хочется, каждый получил солидную прибавку к своему личному багажу. Выбирайте, берите то, что именно вам нужно и резонирует с вами».

«Для меня выбор бизнес-школы СКОЛКОВО — это символичная история, — продолжила Катерина Милеева. Это не только про то, что вы получите необходимый и интересный контент. Это про энергетическую историю Альфа-Банка и СКОЛКОВО. И каждый слушатель программы пропитается этой атмосферой. Поверьте, что в России с любовью можно сделать вещи, которые будут полезны по всему миру». Также Катерина говорила про вызовы новой бизнес-модели Альфа Private — конкурировать не только с госбанками, но и с международными игроками. «Уже сегодня понятно, что в будущем надо делать по-другому. ЧТО и главное, КАК — это предстоит финансовым советникам узнать и выработать наиболее подходящий подход, который будет отвечать глобальным вызовам индустрии, стратегии банка и делать клиентов счастливыми».

В основе программы лежат результаты исследований Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО и опросов российских капиталистов и их окружения, а также исследования способов мышления и восприятия владельцев капитала. Содержание построено на основании выборочных интервью с персональными банкирами российских банков, а также с представителями зарубежных сервис провайдеров, которые обслуживают российские крупные капиталы. В программе уделяется особое внимание получению новых знаний от мировых экспертов и отработке необходимых навыков для предоставления качественно нового сервиса. Программа модульная, рассчитана на 6 месяцев интенсивной работы как в классе, так и между модулями. «Такая структура предполагает пересмотра целого ряда отношений и способствует формированию зрелой профессиональной позиции персональных банкиров. Создать устойчивый вектор становления стратегического видения и культуры работы с индивидуальным планом развития — это наша задача», — говорят разработчики и директора программы, которых в этой программе два — Ольга Мироненко и Юрий Линецкий.

В завершение Катерина Милеева сказала: «Когда меня спрашивают, что нужно, чтобы быть частным банкиром, первое, что я говорю — это широта сознания и готовность к бесконечному самосовершенствованию».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.