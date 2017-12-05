Средства на поддержку НКО региона из областного бюджета в 2018 году увеличат более чем в полтора раза

В 2018 году будут увеличены средства из областного бюджета на поддержку некоммерческих организаций Иркутской области. Об этом заявил Губернатор региона Сергей Левченко во время встречи с представителями НКО – победителями второго конкурса президентских грантов.

Фото: irkobl.ru

– Государственная поддержка деятельности НКО оказывается не только на федеральном, но и на региональном уровнях. На конкурсной основе некоммерческим организациям области выделяются субсидии. В этом году из областного бюджета в рамках конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» было выделено 18 млн рублей, максимальная субсидия составила 500 тысяч рублей, в следующем году принято решение увеличить сумму до 30 млн рублей, а максимальная субсидия составит 800 тысяч рублей, – цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

В 2017 году в двух конкурсах президентских грантов победителями стали 76 проектов из Иркутской области, которые смогли привлечь в область около 130 миллионов рублей. Победителями стали НКО из 14 муниципальных образований области.

По результатам второго конкурса Иркутская область занимает шестое место среди регионов России по количеству победителей конкурса, в первом было четвертое место по сумме привлеченных средств. Самый крупный грант в первом конкурсе получила Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская тропа» на проект «Сохранение природы Байкала с помощью реализации эффективных добровольческих проектов» – 6,2 млн. рублей, во втором конкурсе благотворительный фонд «Близко к сердцу» на проект «Мобильный хоспис» получит 9,8 млн рублей.

Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется в феврале 2018 года. Положение о конкурсе, форма заявки, методические рекомендации по написанию размещаются на сайте.