Более тысячи тонн снега вывезут с иркутских улиц 5 декабря

Более тысячи тонн снега сегодня будет вывезено с иркутских улиц сотрудниками МУП «Иркутскавтодор». Как сообщил директор предприятия Михаил Чайковский, за прошедшие сутки в городе выпало более 5 мм осадков. Таким образом, за первые пять дней декабря уже выпала половина от месячной нормы. Основной снегопад пришелся сегодня на ночное время.

По словам Михаила Чайковского, дежурная колонна уборочной техники рано утром проехала по основным транспортным магистралям Иркутска. В ночных работах было задействовано более 200 человек, пишет пресс-служба городской администрации. Для предотвращения образования наледи на дорогах на магистрали высыпали 1,8 тыс. тонн песко-соляной смеси и щебня. В связи с этим на дорогах образовалась снежная каша, которая будет сметена с дорожного покрытия.

– В городских условиях, при существующем транспортном потоке, требования безопасности не позволяют просто посыпать дороги песком и щебнем. Уже давно предприятие отказалось от такой практики. Потому что это только спровоцирует образование наледи. Сейчас мы часто слышим о закрытии того или иного тракта во время снегопада. Но мы не можем закрывать городские улицы, чтобы их вычистить. И не можем позволить, чтобы центральные улицы перегораживали грузовые машины и пассажирские автобусы, которые со своим большим весом не смогут спуститься с горки и подняться в нее. Поэтому прибегаем к другим – проверенным методам уборки, – отметил Михаил Чайковский.

В час-пик расчистка дорог становится практически невозможной, поэтому главные усилия дорожников были сосредоточены на уборке остановочных пунктов и тротуаров. Несмотря на продолжающийся снегопад, дорожная техника приступила к расчистке проезжей части сразу после спада основного транспортного потока. Всего занято 120 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 14 тракторных щеток, 12 погрузчиков, 18 самосвалов; 2 грейдера работают в частном секторе, 7 тротуароуборочных машин заняты в центре, а также на работах заняты 32 единицы вспомогательной техники.