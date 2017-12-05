Международная Байкальская ярмарка франшиз во второй раз прошла в Иркутске

Организаторами Ярмарки стали Фонд «Поддержки предпринимательства Иркутской области» при содействии регионального министерства экономического развития. В работе Ярмарки приняли участие более 500 человек из Иркутской, Читинской, Томской областей, Красноярского края, Республик Бурятия и Тыва, Москвы.

Фото А.Фёдорова

На Ярмарке была представлена деловая программа, включающая освещение ключевых особенностей российской франшизы как бизнес-модели. В течение двух дней участники слушали лекции, делились опытом ведения бизнеса, занимались в мастер-классах и семинарах, учились работать с франшизами. В рамках выставки «ТОП-50 франшиз» были представлены федеральные и региональные франшизы в сферах общественного питания, детского образования и досуга, медицинских услуг, девелопмента и других успешно работающих предприятий по системе франчайзинга.

Фото А.Фёдорова

– Преимущества нынешней Ярмарки – это конкретика и заключенные контракты. Мы как организаторы ставили, во-первых, задачу расширить возможности регионального бизнеса по приобретению франшиз федерального значения. Во-вторых, мы стремились помочь региональным франшизам продвинуться на федеральный уровень. Есть региональные франшизы, которые имеют большой потенциал к тиражированию, - отметила директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области» Наталья Давыдова. – Кроме того, нам хотелось познакомить бизнес-сообщество региона с лидерами рынка франчайзинга. Мы увидели на 2-й ярмарке франшиз, что востребованность мероприятия действительно усилилась. Другие регионы заинтересованы встраиваться в эти процессы.

Фото А.Фёдорова

Участники ярмарки получили информацию о трендах, перспективах и ведущих игроках рынка франшиз, узнали о мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели.

- Особая роль в создании благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса отводится региональным организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Предприниматели могут использовать любые инструменты поддержки бизнеса, представленные в Иркутской области. Это финансовые инструменты: микрозаймы до трех миллионов рублей, гарантийная поддержка при получении кредита на покупку франшизы, информационно-консультационная поддержка и другое, – рассказал заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев.

Фото А.Фёдорова

Оценивая ярмарку, участники отметили изменения, свидетельствующие о возросшем уровне организации и подготовки.

По словам Натальи Давыдовой, в конце мая на базе Российской ассоциации франчайзинга в Москве будет проходить масштабное мероприятие с участием большого количества стран. Фонд «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области» готов оказать содействие региональным франшизам на данном мероприятии, чтобы продвинуть их на международный уровень. пишет пресс-служба регионального правительства.