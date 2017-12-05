Ноябрьская инфляция в Приангарье составила 0,3%

При отдельных колебаниях цены на продовольственные товары в целом не изменились (индекс 100,0%), сообщили в Иркутскстате. Вместе с тем, из продуктов питания наибольший рост цен наблюдался на бананы (на 9%), виноград (8), яйца, картофель (4), икру лососевых рыб (на 3%). На 1-2% подорожала говядина бескостная, колбаса вареная и сырокопченая, мясокопчёности, рыба мороженая, пресервы рыбные, кетчуп, карамель и крупа манная. В тех же пределах увеличились цены на молоко, сметану, кисломолочные продукты, творог, йогурт, замороженные овощи и огурцы свежие.

В то же время произошло снижение цен на сахар, крупу гречневую, апельсины (на 7%), чеснок (6), морковь, лимоны, кур охлажденных и мороженых (на 4%).

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,7%. В этой группе зарегистрирован заметный рост цен на новые импортные легковые автомобили и дизельное топливо (на 4%). На 1-3% дороже стали шерстяные ткани, белье для новорожденных и детей ясельного возраста, детские трикотажные шапочки, отдельные предметы гардероба для взрослых, табачные изделия, синтетические ковры и ковровые покрытия, мыло хозяйственное, стеклянная посуда и холодильники. Такое же повышение цен зафиксировано на ряд строительных материалов (цемент, ламинат, бумажные обои, мойки), наборы корпусной мебели, обеденные и кухонные столы, диван-кровати, микроволновые печи, флеш-накопители.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на сульфацетамид (на 2%), бромгексин, нитроглицерин и эссенциале форте Н (на 1%). В то же время снизились цены на таурин (на 4%), валидол и стрепсилс (3), индапамид, гепарин натрия, поливитамины без минералов, аллохол (на 2%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в ноябре составил 99,8%. Заметно подешевели услуги воздушного транспорта (на 5,3%) и в сфере внутреннего туризма (1,7%). Одновременно зарегистрировано увеличение абонентской платы за радиотрасляционную точку (на 11,4%), стоимости аренды индивидуального банковского сейфа (5,4%), услуг в сфере зарубежного туризма (на 2,4%).