Долевка по новым правилам

Для защиты прав и интересов участников долевого строительства 20 октября 2017 года был зарегистрирован фонд защиты прав граждан. В целях эффективного взаимодействия между фондом и Росреестром было подписано соглашение о взаимодействии.

Согласно действующему законодательству, для регистрации договоров участия в долевом строительстве необходимо подтверждение о том, что застройщик уплатил в фонд взнос в размере 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве, пишет пресс-служба филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области.

Соглашение между Росреестром и фондом определяет порядок и сроки обмена информацией о внесении застройщиками взносов и регистрации договоров участия в долевом строительстве. По условиям соглашения, фонд предоставляет информацию об уплате или неуплате застройщиком взносов по запросу Росреестра в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения такого запроса. Росреестр направляет в фонд информацию о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве или отказе в регистрации договора в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения.

Взаимодействие между фондом и Росреестром осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия. Обмен данными в электронной форме позволяет сделать это взаимодействие максимально оперативным и обеспечивает возможность регистрации договоров участия в долевом строительстве в установленные законом сроки.