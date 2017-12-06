Бизнес стал более пессимистичен. Предприниматели прогнозируют ухудшение финансового положения своих компаний

Оценки текущего финансового положения бизнеса за год не изменились, однако прогнозы ухудшения ситуации стали звучать чаще, чем год назад. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного Аналитическим центром НАФИ в сентябре 2017 г.*

Как и год назад, 40% российских предпринимателей оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» и «очень хорошее», и с августа 2016 доля таких компаний не меняется. Еще 43% опрошенных считают финансовую ситуацию компании «средней», и только 16% дают негативные оценки (в октябре 2016 года была такая же доля - 16%). Руководители крупных предприятий чаще сообщают о средних показателях (48%), тогда как малые организации – чаще о хороших (44%).

Финансовое самочувствие не изменилось: по-прежнему половина опрошенных (50% в сентябре 2017 и 51% - в октябре 2016 г.) отмечают ухудшение положения бизнеса, 18% фиксируют положительную динамику и около трети (31%) – указывают на отсутствие изменений. Негативные результаты отмечают чаще представители крупного бизнеса (56%).

Если оценка текущего финансового состояния бизнеса за последний год почти не изменились, то прогнозы на ближайший год стали более пессимистичными. Так, если в 2015 году ухудшение финансовых результатов в перспективе года ожидали 8%, то сегодня - уже 17%. На улучшение ситуации надеялись 45% в 2015 году, а в этом году – 36%. Еще 30% полагают, что ничего не изменится (18% в 2015 году). Стоит отметить, что положительные прогнозы склонны давать руководители малых компаний (41%), а отрицительные – представители среднего бизнеса (21%).