Компетентность сотрудников, отсутствие очередей и скорость. Клиенты назвали 3 качества, которые им наиболее важны в банках

За последние три года 81% россиян пользовались услугами банков, и половина клиентов считают профессионализм работников высоким. Наиболее важные характеристики банковского сервиса на протяжении последних пяти лет – отсутствие очередей, компетентность сотрудников и скорость обслуживания. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в сентябре 2017 года.*
За последние несколько лет в банк обращались 81% россиян. В 2014 году об этом сообщали 86% опрошенных, а в 2012 – 78%. Женщины чаще пользуются банковскими услугами (84%), нежели мужчины (77%).
Клиенты банков стабильно оценивают работу сотрудников кредитно-финансовых учреждений позитивно: с 2012 года доля высоких оценок не меняется (47%-51%). Средние оценки дают по-прежнему не менее 41% опрошенных.
С 2011 года приоритеты россиян в отношении самых важных характеристик обслуживания в банке не меняются: компетентность сотрудников, отсутствие очередей и скорость обслуживания остаются на первых местах. К тому же за последние несколько лет важность всех показателей сервиса выросла минимум на треть: если в 2014 компетентность сотрудников оценивали как значимый показатель 42%, сегодня – 66%, отсутствие очередей 43% в 2014 году, 61% – в 2017, скорость обслуживания – 42% в 2014 и 60% – в 2017. Желание сотрудников банка решить проблему клиента указывали 30% в 2014, сегодня – 50%, а удобный режим работы отделений и банкоматов – 18% три года назад и 40% – в 2017 году. Такая характеристика как удобство пользования Интернет- и мобильным банкингом стала важнее в несколько раз: 3% в 2014 году и 17% – в 2017.
Какие характеристики качества обслуживания в Банке являются для Вас наиболее важными?
|2011
|2014
|2017
|Компетентность сотрудников Банка
|29
|42
|66
|Отсутствие очередей
|53
|43
|61
|Скорость обслуживания
|56
|42
|60
|Желание сотрудников банка решить Вашу задачу
|16
|30
|50
|Удобный режим работы отделений и банкоматов
|20
|18
|40
|Индивидуальный подход
|11
|19
|38
|Удобство пользования банкоматом
|16
|15
|26
|Удобный офис, приятная атмосфера
|8
|14
|23
|Удобство пользования Интернет- и мобильным банкингом
|3
|3
|17
|Качественная работа call-центра банка
|3
|8
|13
|Наличие в отделении рекламно-информационных материалов
|1
|1
|9
|Другое
|1
|1
|1