На проведение досуга большинство россиян тратит не более 10-20% своего бюджета

Помимо домашнего хозяйства, основными способами проведения досуга для россиян сегодня являются прогулки на природе и встречи с друзьями, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С годами досуговые практики россиян претерпели значительные изменения. Дом, дача, дети, и раньше занимавшие свободное время многих россиян (40% в 2005 г., 47% в 2010 г.), сегодня стали еще более актуальными (60% в 2017 г.). Вдвое выросло число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 г. до 34% в 2017 г., домашних хобби (рукоделие, фотография и др.) – с 11% до 26% соответственно. Третью строчку рейтинга вариантов проведения досуга занимают встречи с друзьями (30%). Все больше свободного время тратится на компьютер, интернет-серфинг и т.п. (с 5% в 2005 г. до 21% в 2017 г. – среди 18-24-летних эта доля сегодня составляет 44%). Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около четверти граждан (24% в 2010 г., 23% в 2017 г.).

В то же время, телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% граждан, то сегодня – 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет). О том, что любят почитать на досуге газеты и журналы, в 2017 г. сообщили только 9% - против 35% в 2010 г., слушать музыку – 9% - против 22%, смотреть видео – 3% - против 11%. Уже более 10% в качества способа приятного времяпрепровождения выбирают кинотеатры (13% в 2017 г.), спортклубы, спортивные секции (12%).

На проведение досуга большинство россиян как 5 лет назад, так и сегодня, не готово тратить больше 20% от своего семейного бюджета: в 2017 г. 43% опрошенных сообщили, что эта статья расходов не превышает 10% бюджета, 16% респондентов (среди москвичей и петербуржцев – 32%, среди 24-35-летних 23%) тратят от 11% до 20%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20-21 ноября 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.