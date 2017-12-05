Вертолет санавиации доставил из Усть-Кута в Иркутск двух человек

Двое пострадавших при хлопке бытового газа в жилом доме эвакуированы из Усть-Кутской районной больницы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. Пациентов доставили в областной центр вертолетом Ми8-АМТ, оснащенным реанимационным модулем. Оборудование позволяет оказывать во время медицинской эвакуации необходимую помощь в полном объеме. На борту вертолета находились две бригады врачей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Медицинская эвакуация пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, была организована по распоряжению министра здравоохранения региона Олега Ярошенко. Решение о перевозке в Иркутск двух человек было принято после стабилизации их состояния.

- С самого начала тактика лечения пострадавших специалистами Усть-Кутской районной больницы согласовывалась с врачами ожогового отделения Иркутской городской клинической больницы №3 и Иркутского областного центра медицины катастроф. Пациентам проводится интенсивная противошоковая, обезболивающая, инфузионная, противовоспалительная терапии. Необходимые лекарственные препараты имеются в наличии. Врачи предпринимают все меры для борьбы за жизнь и здоровье пострадавших, - рассказал Олег Ярошенко.

Еще один человек, получивший травмы при хлопке бытового газа, находится в стабильном состоянии средней степени тяжести в Усть-Кутской районной больнице. Он получает полный объем необходимой медицинской помощи. Лечение этого пациента согласовано с дежурным нейрохирургом санавиации Иркутского областного центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, хлопок бытового газа в жилом доме произошел 3 декабря в городе Усть-Куте. При этом погиб один человек и пострадали трое. Ситуация находится на контроле у Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.