Сбербанк аккредитовал новостройку в 145-м квартале Якутска

Якутское отделение Сбербанка аккредитовало новый строящийся жилой объект в 145-м квартале Якутска. В перечень одобренных банком новостроек включен многоквартирный жилой дом по ул. Кальвица, 30, возводимый застройщиком ООО «Стрела». Сдача дома запланирована в 4-м квартале текущего года.

«Банковская аккредитация строящегося объекта – это важный фактор, наличие которого значительно повышает надежность новостройки и уменьшает риски, связанные с приобретением квартиры, – отмечает начальник сектора жилищного кредитования Якутского отделения Сбербанка Валентина Иванчикова. – Клиенты, желающие приобрести квартиру в аккредитованном объекте, могут оформить ипотеку без предоставления полной документации по новостройке и застройщику, что значительно упрощает процедуру кредитования».

Напомним, что заявки, оформленные в офисах застройщиков и агентств-партнеров банка, рассматриваются в приоритетном порядке. Срок рассмотрения составляет от двух часов до двух рабочих дней.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.