Губернатор: ремонтно-восстановительные работы в Усть-Куте должны быть проведены максимально быстро и качественно

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поставил задачу провести ремонтно-восстановительные работы в городе Усть-Куте максимально быстро и качественно. Исходя из этого поручения, необходимо обеспечить комфортное проживание жителей пострадавшего дома в минимальный срок, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Это стало темой совещания, которое провел первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов со специалистами, входящими в межведомственную комиссию по ликвидации последствий происшествия – 3 декабря в Усть-Куте произошел хлопок бытового газа в пятиэтажном жилом доме. При этом один человек погиб, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами квартир второго подъезда.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, вернувшийся из Усть-Кута, доложил, что с первого дня власти города оказывают людям, пострадавшим в результате несчастного случая, посильную помощь: как только стало возможно, ремонтные бригады восстановили контур отопления дома, заменили подъездные двери. Сегодня, по докладу главы муниципального образования Александра Душина, укреплены лестничные марши 1-2,5 этажей, завтра работы будут продолжены.

Сергей Малинкин сообщил, что специалисты предприятия «Иркут-инвест» и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области провели предварительное обследование подъезда. По их мнению, его можно восстановить в ходе ремонта. Для подтверждения объективности такого вывода в Усть-Куте ждут приезда специалистов МЧС с мобильным диагностическим комплексом «Струна», который уже использовался для определения устойчивости строений, пострадавших в результате подобных происшествий, в Ижевске и в Иванове.

– К концу недели будет выполнено сводное заключение по состоянию строительных конструкций. В течение трех дней специалисты «Иркут-инвеста» сделают расчет затрат на работы по восстановлению несущих конструкций подъезда. В тот же срок подготовит смету областной фонд капремонта, который может выполнить работы по восстановлению фасадной части, остеклению, ремонту водопроводного и теплового оборудования, – сообщил Сергей Малинкин.

Руслан Болотов отметил, что в проведении необходимых работ обязательно нужна тесная взаимосвязь с руководителями и службами управления ГО и ЧС, и ГУ МЧС России в Иркутской области.

– Во исполнение поручения Губернатора региона нужно в максимально сжатые сроки провести детальное обследование и составить жесткий план-график ликвидации нанесенного ущерба, – потребовал Руслан Болотов.