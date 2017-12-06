«К нам идут за опытом». Кристина Яковенко о создании франшизы коттеджных поселков «Хрустальный»

В рамках II Байкальской Ярмарки франшиз прошла панельная дискуссия «Франчайзинг в регионах», на которой иркутские франчайзи и франчайзеры делились опытом ведения бизнеса. Как создать франшизу в Иркутске? Какие трудности поджидают в начале пути? Как отбирать франчайзи? От каких проектов стоит отказаться? Опытом создания и продвижения франшизы по строительству коттеджных поселков поделилась Кристина Яковенко, коммерческий директор «Хрустальный Девелопмент».

С чего все началось

– Когда в 2010 году мы вышли на нашу первую строительную площадку, там не было ничего – ни инженерных сетей, ни инфраструктуры. Это была территория будущего микрорайона «Изумрудный». Стоя на площадке, мы мечтали, что придет «умный дядечка» из Москвы и всему нас научит, искали готовый проект, чтобы избежать ошибок. Мы пересмотрели абсолютно всё, хотели взять франшизу, но ничего не нашли и поняли, что все придется делать самим. С 2010 года мы и начали свой путь – сначала в индивидуальном домостроении, а потом в комплексной застройке: мы стали строить таунхаусы, квадрохаусы, дуплексы и нашли себя именно на этой стезе.

Когда мы поняли, что готовы к франшизе

– С каждой очередью строительства поселков «Хрустальный» (а их было 19!) мы дорабатывали, оптимизировали дома. Клиенты рассказывали нам, чего хотят от своих домов, порой указывали нам на слабые места (улыбается). Мы постоянно улучшали наш продукт, и проекты первых домов сильно отличаются от последних.

На подготовку и строительство нашего второго проекта EcoVille времени ушло меньше, чем с первым. Тогда мы поняли, что накопили опыт, готовы его «упаковать» и передать другим людям.

Нашей франшизе 2 года, а поселкам 7 лет

– Сегодня у нас разработано девять проектов коттеджных поселков разного уровня – от «эконом» до «премиум-класса». Если смотреть географию – это, конечно, Иркутск, Ангарск. Запускается поселок в Москве. Мы вышли за пределы РФ, сейчас начинается новый проект в Астане (Казахстан).

За это время семейный коттеджный поселок «Хрустальный» завоевал несколько наград, а также получил престижную международную премию FIABCI Prix d’Excellence 2015 в номинации «Малоэтажное строительство».

«Хрустальный» стал первой франшизой по строительству коттеджных поселков

– Когда мы только выставили франшизу, нас все спрашивали… первые мы или нет. До этого мы находили на рынке проекты фрагментов каких-то поселков и домов, но полного комплекса услуг не было, и пока нет. Но я уверена, что в ближайшие годы появится, потому что именно сейчас развивается активно загородное направление и комплексное освоение территорий.

Что представляет собой франшиза

– Мы предоставляем готовое решение по строительству коттеджных поселков. В нашей франшизе есть абсолютно всё – от концепции, генплана, проектных решений и документации, бизнес-плана с финансовой моделью – до маркетинга, подбора и обучения персонала не только отдела продаж, но и строительных подразделений. Есть готовая эффективная рекламная кампания, есть полный пакет юридических документов, укомплектованный так, чтобы организовать строительство от получения разрешения на строительство до необходимых документов по сопровождению клиентов. Мы ведём франчайзи от начала до завершения проекта.

Первое время франчайзи нас старались «уколоть»

– Первое время, когда мы только запустили франшизу, чувствовали себя не совсем уверенно. Потенциальные франчайзи нас старались «уколоть».

– «А чем вы отличаетесь от обычного проектного бюро? Что нам мешает пойти заказать проекты в проектном бюро?». Этот вопрос, нам задавали чаще других.

Сейчас франчайзи нам таких вопросов не задают. Мы правильно «упаковали» франшизу, стали по-другому её преподносить, и, самое главное, - к нам идут за опытом. Сегодня на нас смотрят, как на компанию, которая смогла организовать и реализовать не один проект.

Когда мы запустили франшизу, был момент эйфории

– Не занимаясь активным продвижением франшизы, мы получили сразу большое количество заявок – люди приходили через сайт, было много звонков. Наступил момент эйфории, мы брались за всё.

К нам обращались люди, у которых были земельные участки и которые никогда не сталкивались со стройкой. К нам приходили строительные компании с опытом в строительстве многоэтажных домов, но без опыта малоэтажного строительства. Еще приходили компании, которые пытались ранее строить поселки, но проекты провалились, и их необходимо было реанимировать.

Не каждый франчайзи - наш франчайзи

– Сначала мы брались практически за все проекты, и это было ошибкой. Потом поняли, что не все желающие стать франчайзи могут быстро с этим справиться. К примеру, из 3-х франшиз в Москве только одна вышла на запуск, у второй – меняется назначение земельного участка, а это процесс небыстрый. Мы вывели для себя формулу, что «не каждый франчайзи – наш франчайзи». Если вы хотите развивать бизнес, надо очень внимательно отбирать франчайзи. Именно они будут развивать и поддерживать репутацию вашего бренда, а это дороже прибыли.

Кто покупает франшизу? Нужен ли опыт франчайзи?

– Нельзя сказать, что для покупки нашей франшизы опыт обязателен. Например, наш московский франчайзи никогда не занимался строительством. Он приезжал в Иркутск, жил в «Хрустальном», понял, что в Москве такого нет. Не имея опыта в строительстве, он нашел участок, инвестора, мы ему помогли определиться с подрядной организацией, проверяли сметы, подходы, помогли сформировать отдел продаж. Так что все возможно.

Некоторые франчайзи переформатируются. Наш иркутский франчайзи – компания «ВостСибСтрой». Это строительная компания с большим стажем работы, но ранее они не занимались малоэтажным строительством. Сейчас они создали обособленное подразделение, чтобы реализовать крупный проект в области малоэтажного строительства.

Коттеджные поселки бывают разными

– Красивый лес, река – в райском уголке продаются любые дома. Совсем другое дело, когда застройщик заходит на депрессивную территорию, в чистое поле. Ни инженерных сетей, ни социальной инфраструктуры. Именно с такими участками чаще всего приходится иметь дело. Мы из этого должны сделать «конфетку» за ограниченное время. На этом мы и специализируемся.

Нас часто спрашивают про «Европейский» (коттеджный поселок в Ангарске). Это проект, который нас попросили «реанимировать» после неудачной попытки. В 2018 году завершим его. Честно признаюсь, если бы с проектом обратились сейчас, мы, наверное, не взялись за него, потому что он растянут по времени. Этот как раз к вопросу - «наш или не наш франчайзи».

Коттеджный поселок «Парковый» на Байкальском тракте по сути, тоже проект, который предыдущий застройщик начал неудачно, его нужно реанимировать.

А что предлагают конкуренты?

– Конечно, мы смотрим, что предлагают конкуренты. Есть несколько коттеджных поселков в Москве, но они часто завязаны на определенный завод и технологию. На своем заводе производят дома и продвигают их в другие регионы. Наш проект может быть реализован везде. Мы строим из кирпича, поэтому можно использовать материал тех заводов, которые находятся в ближайшем окружении франчайзи.

Франшиза – это не шаблонное производство

– Франшиза – не шаблонное производство; это возможность, накапливая опыт, создавать сильный продукт, постоянно улучшая его.

Мы занимаемся очень интересным бизнесом и любим создавать коттеджные поселки, концепции. Каждый раз хочется привнести что-то новое, интересное, чтобы наш продукт был лучше, чтобы мы всегда были на шаг впереди.

Франчайзинг позволяет уменьшить количество ошибок

– Франшиза – это не теория. Невозможно просто придумать проект и упаковать его во франшизу. Надо сначала пройти весь путь, набить шишки.

Приведу слова нашего генерального директора: «Успешность бизнеса измеряется количеством совершенных шишек». Франчайзинг позволяет достичь успеха более комфортным путем – без лишних ошибок. А строительный бизнес, поверье мне, – очень сложный бизнес.

Как масштабировать успех

– Наша компания «Хрустальный» занимается малоэтажным строительством на протяжении 7 лет. За это время мы построили более 370 домов. Как только мы запустили франшизу, объемы значительно выросли.

Пока сложно говорить обо всех проектах в разных городах, – они на разных стадиях строительства. Можно привести пример по Иркутску. До запуска франшизы мы строили 8 тыс. м2 в год, но как только запустили франшизу – вышли на объем 11-12 тыс. м2, а в этом году – 15 тыс. м2 в год. Я говорю о домах, введенных в эксплуатацию.

В планах – новый супермасштабный проект «Хрустальный Парк» по Байкальскому тракту, который мы реализуем с компанией «ВостСибСтрой». В течение шести лет мы построим 1100 домов и создадим город-парк со всей инфраструктурой.

Справка:

Федеральная сеть коттеджных поселков «Хрустальный» объединяет в себе проекты нескольких классов: от комфорт до премиум сегмента.

Обладатель премии "Поселок года - 2017" в номинации "Лучший региональный проект" на Российском рынке недвижимости.

Призер II Ежегодного градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 2016г.

Двукратный победитель FIABCI Russian Prix d`Exellence Awards - лучший проект на Российском рынке 2014 и 2015 гг. в категории "Малоэтажное строительство"

Франшиза федеральной сети «Хрустальный» - это готовое решение по строительству коттеджного поселка. http://www.hrustalni-franchise.ru/