Примсоцбанк наградили за высокое качество платежей

Элитное качество международных платежей Примсоцбанка подтверждено наградой JPMorgan Chase Bank

Крупнейший американский банк JPMorgan Chase Bank вручил награду ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за высокое качество транзакций в 2017 году. Уровень платежей, сформированных с учетом всех требований и исполненных в автоматическом режиме (STP), осуществленных через JPMorgan Chase Bank, составил 99,41 %.

Платежи STP (Straight-Through Processing) или «сквозные платежи» - это транзакции, оформленные в соответствии с международными правилами, включая правила системы SWIFT. Такое оформление платежей позволяет обрабатывать их в автоматическом режиме, что значительно ускоряет процесс осуществления платежа. Если платеж оформлен с соблюдением всех международных стандартов и требований, он всего за несколько минут обрабатывается программой и направляется далее по маршруту. Разумеется, клиенты ценят высокую скорость прохождения платежей, ведь от данного фактора зависит качество их работы.

«Мы уделяем особое внимание вопросу оформления платежей наших клиентов. Ведь от этого зависит скорость обработки перевода и поступления его получателю, – отметила Елена Михайлюкова, начальник Управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - Принципы осуществления международных платежей и расчетов подразумевают, что в большинстве случаев расчеты ведутся через банки стран, которые являются эмитентом валюты расчетов. Таким образом, платежи в долларах США зачастую осуществляются через американские банки. Платежи STP не требуют ручного вмешательства на стороне нашего корреспондента, а также иных банков-посредников и поступают в банк-получателя в кратчайшие сроки. Таким образом, мы стремимся удовлетворять потребности клиентов в быстрых и качественных расчетах. При этом мы получаем такую награду ежегодно, начиная с 2012 года».

Награды со столь высокой оценкой, полученные от крупнейших мировых финансовых институтов, стали признанием высочайшего качества осуществления платежей Примсоцбанком. Подобные награды от кредитных учреждений США Банк получает с 2011 года. В этом году Примсоцбанк получил награду в категории Elite (уровень STP более 99%). Стоить отметить, что из множества банков в России, которые имеют корреспондентские отношения с JPMorgan, не более 10 банков были удостоены награды подобной категории.

Помимо традиционных расчетов в долларах США, Примсоцбанк осуществляет платежи в азиатских валютах – юанях, иенах, вонах. Корреспондентская сеть Банка включает ведущие финансовые институты США, Европы, Китая, Японии, Кореи.